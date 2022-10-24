الامارات | «كاريب مافين» يظفر بالمركز الأول في بطولة صيد الأسماك للسيدات بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق كاريب مافين المركز الأول بوزن قدره 6.48 كغم في منافسات «صيد الأسماك للسيدات»، ضمن الجولة الثانية التي أقيمت في العاصمة أبوظبي أمس، بمشاركة أكثر من 80 متسابقة بمختلف الأوزان.

وجاء في المركز الثاني فريق ليلى إبراهيم بوزن 6.20 كغم، بينما جاء في المركز الثالث فريق سهيلة المهيري بوزن 4.12 كغم.

وأقيم السباق بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث انطلقت المنافسات في السادسة صباحاً واستمرت لمدة ست ساعات، وقد تم توزيع المشاركات إلى مجموعات مختلفة في 20 قارباً تم نشرها في الموقع المحدد للصيد.

وتوج الفائزات بنهاية المنافسات رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ناصر الظاهري، ومشرف قسم السباقات التراثية، خليفة الرميثي، ومشرف عام السباق خليفة السويدي.