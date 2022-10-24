شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى يوم الأحد 23 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، على جائزة رجل مباراة فريقه ضد أسوان، والتي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وسجل علي معلول هدف المباراة.
وحقق فريق الأهلي الفوز على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الأحد على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، سجل علي معلول هدف المباراة.
حقق فريق الأهلي على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، سجل علي معلول هدف المباراة.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلي 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.
هدد ماليك ايفونا مرمى الأهلي في أول 3 دقائق ولكنه سقط على الأرض على حدود منطقة الجزاء، وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السابعة ولعبها معلول داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع أسوان، كما تحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة ولعبها الشحات ولكن حولها علي فتحي إلى ركنية جديدة.
خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى من كيلسى البولندي بنتيجة 26/35 فى لقاء تحديد صاحب برونزية كأس العالم للأندية المقام فى المملكة العربية السعودية ليحسم المركز الرابع.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 13/16 لصالح كيلسى.
وخسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره ماجدبيرج الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية السبت.
توج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
طالب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على تويتر، بالدعاء لابنة أخيه التى تخضع لعملية فى القلب، وكتب الشحات عبر حسابه على تويتر، "برجاء الدعاء لـ مليكة بنت محمد أخويا بالشفاء العاجل، وهى الآن فى العمليات لإجراء عملية قسطرة فى القلب (ثقب ف القلب) إن شاء الله هتبقي كويسة وتقومي بالسلامة بإذن الله يا مليكه يا حبيبتي".