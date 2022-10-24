شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى يوم الأحد 23 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، على جائزة رجل مباراة فريقه ضد أسوان، والتي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وسجل علي معلول هدف المباراة.

وحقق فريق الأهلي الفوز على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الأحد على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، سجل علي معلول هدف المباراة.