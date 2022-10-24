شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: ميكالي يرفض تأجيل لقاء العودة مع إيسواتيني.. والدوري سيتوقف 3 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الإدارة، أن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رفض تأجيل مباراة العودة للفراعنة أمام إيسواتيني لمدة يومين.

وقال عامر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، محمد بركات تواصل مع ميكالي والرجل أكد له أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن ميكالي اتفق مع الأندية، على موقف لاعبي الأهلي والزمالك من البقاء مع المنتخب الأولمبي.

وأضاف: ميكالي يرفض تأجيل مباراة العودة أمام إيسواتيني، ولا أعرف إن كان المدرب يرفض رحيل رأفت خليل وحسام عبد المجيد أم لا، كلها أمور تخص المنتخب الأولمبي، ويتم التواصل فيها بين ميكالي ومحمد بركات مدير هذا المنتخب، بالتنسيق مع الأندية.