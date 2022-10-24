شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: تعادل المصري أمام بيراميدز "بطعم الهزيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري البورسعيدي، أن فريقه أهدر العديد من الفرص في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز، وكان الأقرب لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط في مباراة الفريقين ببطولة الدوري.

وقال حمد إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية: "تعادل فريق المصري البورسعيدي مع بيراميدز بطعم الهزيمة وكنا نستحق الفوز في اللقاء واقتناص الثلاث نقاط ولكنها كرة القدم".

وأضاف: "أداء فريق المصري البورسعيدي سيتحسن بشكل كبير في مباريات الدوري القادمة ببطولة الدوري الممتاز ومع مرور الوقت".