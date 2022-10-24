شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: أداء أسوان سيتطور .. والأندية الشعبية تعاني من الأزمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابي، المدير الرياضي لنادي أسوان، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، على الرغم من الخسارة في مباراتهما بمسابقة الدوري.

وقال هيثم عرابي، المدير الرياضي لنادي أسوان، خلال تصريحات تليفزيونية: "فريق أسوان قدم مباراة جيدة أمام الأهلي وأداء أسوان سيتطور من مباراة إلى أخرى خلال مشوار مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم".

وأضاف: "أعتقد أن مع مرور مباريات الدوري الممتاز سيتحسن أداء فريق أسوان في بطولة الدوري وتحقيق نتائج جيدة بالمسابقة".