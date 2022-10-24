أمير مرتضى: أغلقنا صفحة سيراميكا.. وتركيزنا حاليًا على الفوز بالسوبر وحسم الثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن مباراة سيراميكا كانت صعبة فهو فريق من أكثر الفرق التي استعدت بشكل جيد سواء على مستوى الصفقات والمستوى الفني ولديهم جهاز فني مميز

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء الأحد، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك:"صعوبة المباراة أنها جاءت في بدابة الدوري، والمستوى بات يرتفع من مباراة لأخرى".

وأضاف: "ليس لدينا ما يسمى "صفقات جديدة"، جميع اللاعبين يمثلوا النادي هذا الموسم وأى مكسب يحسب للفريق ككل، وهذا هو الهدف".

وتابع:" لا يهمنا من يحقق الفوز من اللاعبين لكن المهم أن نكون يد واحدة وهذا ما نسعى له بالإضافة للوصول إلى الانسجام في اقرب وقت".

وأكمل:" أغلقنا صفحة سيراميكا وسنسافر بعد غدا إلى الإمارات وسنقيم معسكر مغلق هناك، وسنحاول أن نقدم كل ما لدينا للفوز بالبطولة ونحقق الثلاثية، ونتمنى ألا يكون لدينا إصابات ويكون التوفيق من نصيبنا".

وواصل:" الجمهور أهم عنصر في المعادلة، فهو الراعي الوحيد بالنسبة لنا واشكرهم على الحضور والحماس أثناء التشجيع، وأشكرهم على عدم التجاوز واطلب منهم الدعم والمساندة ".

وانتقل للحديث عن إصابة محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه يتمنى السلامة لمدافع الفريق والعودة في اقرب وقت.

وأتم:" الونش لاعب مهم لنا، إصابته فنيا ونفسيا أمر صعب بالنسبة لنا وأتمنى عودته في اقرب فرصة، ونحاول إنهاء إجراءات السفر الخاصة به وسيسافر خلال أيام".