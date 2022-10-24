أمير مرتضى يكشف سبب غياب فيريرا عن مؤتمر مباراة الزمالك وسيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن سبب عدم تواجد جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء الأحد، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: " عدم حضور فيريرا للمؤتمر الصحفي لمباراة سيرامكيا اعتراضا منا وأيضا اعتراض منه كمدير فني، بسبب ما حدث في المؤتمر الصحفي الماضي بعدما قامت رابطة الأندية بتغريمه 20 ألف جنيه وقالت انه هاجم الرابطة وهذا لم يحدث وكل ما قاله وجهة نظره".

وأضاف:"رنحن أكتر نادي يحترم اللوائح، والمدرب فيريرا لم يخطأ في أحد، لو كلمة "تطوير" أزعجت البعض سنظل نقولها، وهذا رد فعل الإدارة".

وتابع: "لا نتحدث عن قيمة الغرامة ، لكن ليس من الطبيعي أن يكون هناك استديوهات يجلس بها بعض المحليين لمدة 5 ساعات ينتقدوا الإدارات واللاعبين وكل الأشخاص مسموح لهم التحدث والمدير الفني حين يتحدث يتم تغريمه بـ 20 ألف جنيه".

وأكمل:" المدرب لم يسب أحد فهو ليس صغير وعمره كمدرب يتخطى الـ 45 عاما وقاد العديد من الفرق العالمية".

واستطرد:"الصح ما يزعلش، ودور الأندية الكبيرة أن تقاوم المؤسسات هذه وليس العكس، الراجل كل ما قاله أنه من المفترض أن يصل الجدول إلى الأندية مرة واحدة".

وأضاف:" الراجل كان متواجد وحضر كل "العك" الذي حدث في 2014 ويرى أن التغيير الذي حدث مع رابطة الأندية طفيف وكلامه هذا وجهة نظره ومن حقه".

وأتم: "لا نهاجم أحد، لو كلامنا بيزعل يرسلوا لنا الكلام المفترض أن نصرح به في المؤتمر، وما قمنا به كان اعتراض على الموقف ونحن نتمسك بموقفنا حتى نرى ما سيحدث ".