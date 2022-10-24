مدرب سيراميكا: كان يجب طرد الوردي.. وتصريح "فيريرا محظوظ" دعابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن تصريحه السابق بشأن كوّن جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، مدرب محظوظ هو دعابة، مشيراً إلى أنه كان يجب طرد زكريا الوردي لاعب الفريق الأبيض.

وسبق وصرح أحمد سامي عقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، أن فيريرا مدرب محظوظ، وأنه يرغب في امتلاك حظه.

وقال سامي في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "تصريحي بشأن فيريرا أنه محظوظ هو دعابة، ولا يعني أنني أقلل منه، ولكنه كان محظوظاً في مباراة اليوم وعندما أقول أنني أريد امتلاك حظه هذا لا يقلل من شيء، وهو مدرب جيد ووجود في الدوري شيء رائع".

واختتم مدرب سيراميكا: "في لقطة زكريا الوردي، لو كان فريق غير الأهلي والزمالك، لكان تم طرده، وأنا أؤكد كلامي بأنه لو عليا كنت قمت بطرده، ومحمود معروف حكم جيد".