برشلونة يقسو على بيلباو برباعية ويواصل مطاردة ريال مدريد على الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق برشلونة فوزا عريضا أمام نظيره اتليتك بيلباو، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوي الإسباني.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 31.

وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد اتليتك بيلباو عند 18 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

واختار تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل مكون من:

" مارك أندريه تير شتيجن- سيرجي روبرتو - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي- سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري- عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - جافي".

أحداث المياراة

وسجل اللاعب عثمان ديمبيلي الهدف الأول لفريق برشلونة في الدقيقة 12، بعد عرضية من ليفاندوفسكي حولها اللاعب الفرنسي برأسه لداخل شباك أتليتكو بيلباو.

وأحرز اللاعب سيرجيو روبرتو الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة 18، بعدما حصل على تمريرة خلف دفاع بيلباو ليسددها ويحاول الحارس التصدي لها، لكن الكرة اكملت طريقها نحو الشباك.

وسجل المهاجم البولندي ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 22 بطريقة رائعة، بعد تمريرة سحرية من ديمبيلي حصل عليها مهاجم بولندا وسددها بقدمة اليسرى صاروخية داخل مرمى أتليتك بيلباو.

وقرر تشافي المدير الفني لفريق برشلونة إجراء تبديلا اضطراريا في الدقيقة 32 بعدما تعرض اللاعب جابي للإصابة، ليدخل بدلا منه فرانك كيسي.

وفي الدقيقة 62، دخل الثلاثي ماركوس الونسو وانوس فانتي وفيران توريس بدلا من ليفاندوفسكي وكوندي وبيدري.

وسجل اللاعب فيران توريس الهدف الرابع لفريق برشلونة بعد 11 دقيقة من دخول كبديل، مستغلا تمريرة سحرية من ديمبيلي خلف دفاع اتليتكو بيلباو.