برشلونة يكتسح بلباو ويتطلع ليوم الحسم الصعب في دوري أبطال أوروبا



حسم نادي برشلونة مواجهته أمام أتلتيك بلباو برباعية نظيفة أبقته على بعد 3 نقاط من غريمه المتصدر ريال مدريد، وعززت معنويات الفريق قبل مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا.



وضمن المرحلة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، استقبل النادي الكتالوني ضيفه من إقليم الباسك، وبادر بالتسجيل مبكرا عبر عثمان ديمبيلي في الدقيقة 12 وسيرجي روبيرتو في الدقيقة 18 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22.



واستكمل المهاجم الإسباني فيران توريس الرباعية في الشوط الثاني، بإحرازه هدفا في الدقيقة 73.



ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الغريم ريال مدريد المتصدر، وتجمد رصيد بلباو عند 18 نقطة في المركز السادس.



وجاء انتصار برشلونة قبل 3 أيام من استقبال بايرن ميونخ في المرحلة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسيكون الفريق الذي يقوده تشافي هيرنانديز مطالبا بالفوز للحفاظ على بصيص أمل في التأهل إلى الدور المقبل.



ويتعين على برشلونة الفوز في مباراتيه المتبقيتين في دور المجموعات، وانتظار خسارة منافسه إنتر من أجل التأهل وتجنب الانتقال للعب في الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.



وضمن بايرن ميونخ مسبقا تأهله عن المجموعة الثالثة بتفوقه في الصدارة برصيد 12 نقطة أمام إنتر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين يقبع بلزن التشيكي في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.



(الجزيرة نت)

