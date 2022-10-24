شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا التي أقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم عاشور الجائزة عقب انتهاء المباراة مباشرة في ملعب المباراة.

واحتفل لاعبو الفريق والجهاز الفني مع الجماهير الموجودة باستاد القاهرة الدولي بالفوز على فريق سيراميكا، وطالبت الجماهير، اللاعبين بضرورة بالفوز بلقب السوبر المحلي أمام الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الإمارات.