شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: زكريا الوردي كان يستحق الطرد.. وإلغاء هدفي سيراميكا قرار صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف أن زكريا الوردي كان يستحق الإنذار الثاني والطرد أمام سيراميكا، موضحا أن حركة محمد مرعوف بوضع يده لمنح اللاعب الإنذار الثاني هو سبب اللغط حول اللقطة.

وأضاف عبد الرؤوف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "الحكام لديهم تعليمات بالصبر على اللاعبين في الإنذار الثاني إلا إذا كان الإنذار وجوبيا، وهذا لتحقيق التوازن بين الفرق المتنافسة".

وعن حالتي التسلسل على سيراميكا وإلغاء هدفين لسيراميكا أكد عبد الرؤوف صحة قرار الحكم، خاصة أن الحالتين تسلل لا شبهة فيهم لصحة أي لعبة".

وعن ضربة جزاء الأهلي أمام أسوان أوضح عبد الرؤوف أن قرار الحكم صحيح باحتساب ركلة الجزاء، وحارس المرمى شارك مع شادى حسين وأصبحت الكرة في مكان للتنافس، والمهاجم سبق حارس أسوان وبالتالي استحق الأهلي القرار.

وأتم تصريحاته: "الكرتي استحق الطرد في مباراة بيراميدز والمصري، وكان يجب أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء قبل العودة للفار".

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليصبح رصيد الزمالك 6 نقاط، ويتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة.

كما حقق فريق الأهلي على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وسجل علي معلول هدف المباراة.