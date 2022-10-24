شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لمكافحة المنشطات تتواجد لسحب العينات في مباريات الدوري وتحذر من الترامادول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري"، التواجد في مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد 2022-2023.

ووضعت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خطة خاصة لضمان تواجد ضباط الكشف عن المنشطات في أكبر قدر من مباريات الدوري، لسحب العينات من اللاعبين حسب الآلية المحددة طبقا للكود الدولي الذي حددته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وقالت الدكتورة هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن المنظمة ستتواجد بشكل مستمر في مباريات الدوري، وسيتواجد مندوبو المنظمة في المباريات للقيام بدورهم لسحب عينات الكشف عن المنشطات.

وحذرت الدكتورة هانم أمير من تناول عقار الترامادول، وأوضحت أن الترامادول سيدخل ضمن قائمة المحظورات بداية من أول يناير 2024، لذلك ينبغي على الرياضيين بشكل عام أن يتجنبوا هذا العقار من الآن، موضحة أنه بداية من أول يناير 2024 أي عينة سيظهر بها الترامادول ستعتبر إيجابية ويقع صاحبها في المحظور، ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وطالبت الأجهزة الطبية في الأندية بتوعية اللاعبين باستمرار من خلال التواصل مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لمتابعة كل ما هو جديد في مجال مكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.