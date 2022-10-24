شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: الزمالك أفضل فريق بالدوري يقوم بالهجوم المرتد.. ولم أقلل من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، رضاه التام عن أداء لاعبيه في مباراة الزمالك، موضحا أن الفريق يتدرج ويتطور مع توالي المباريات في بطولة الدوري.

وقال سامي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "قناعاتي في الكرة ثابتة، أرى أن كل لاعبي مصر متقاربين في المستوى، ولن ألعب مباراة دفاعية طالما أملك القدرة على الهجوم، الزمالك استغل أخطاءنا القليلة في المباراة، وهو أفضل فريق يقوم بالهجوم المرتد".

وأضاف سامي: "نحاول تقديم كرة قدم مميزة، ولدينا لاعبون عندهم الشخصية والقدرة على تنفيذ خططي، مهمتي أن أوصل لاعبي لمرمى المنافس، أما تسجيل الهدف فهي مهام اللاعبين والتوفيق عامل مهم فيها".

وتابع المدير الفني للزمالك: "تحدثت مع محمد معروف على لقطة زكريا الوردي، وقلت له أنى لو كنت الحكم لطردت اللاعب لأنه يستحق الطرد، ولو كان الوردي في فريق آخر لطرده الحكم".

وأتم تصريحاته: "عندما قلت إن فيريرا كان محظوظًا لم أقصد التقليل منه، طبيعي أن يحتاج المدرب إلى الحظ، البعض انتقدني رغم أن التصريح كان دعابة، أنا مدرب أفهم ما أقوله ولم أتقبل فكرة التضخيم من تصريحاتي، أحترم فيريرا، وأحيانا أشعر بأن هناك محامين وليس محللين للأندية، الكرة ليست أهلى وزمالك فقط".