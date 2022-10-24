شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تثبت بالأرقام وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُثبت شركة تذكرتي المختصة بعملية بيع وتوزيع التذاكر لمباريات الدوري، بما لا يدع مجالا للشك، وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأن هدفها الأول هو الارتقاء بالكرة المصرية ووضعها على طريق الاحترافية.

ودحضت تذكرتي في بيانها بالأرقام، كل الاتهامات التي حاولت النيل من جهودها في خدمة جميع الأندية، من خلال ألية حجز التذاكر لمباريات الفرق المصرية في مختلف البطولات، وفي القلب منها بطولة الدوري، الأشهر في تاريخ الكرة المصرية.

ونجحت شركة تذكرتي خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إنهاء أزمة السوق السوداء، حيث كان يلجأ البعض لشراء عدد كبير من التذاكر ثم يقوم باستغلال رغبة الجماهير في الحصول علي التذاكر ويبيعها بسعر مرتفع للغاية، إلا أن هذا الأمر أصبح مع تذكرتي من الماضي، حيث لا يجوز لأي شخص الحصول علي اكثر من تذكرة بموجب الفان آي دي الذي يملكه.

ونشرت تذكرتي بيانا توضيحا مهما منذ قليل، وضحت فيه ايماء الى ما نشر وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، احصائيات الحضور الجماهيري لمباريات اليوم الأحد من بطولة الدوري.

وفندت الشركة المختصة بعملية بيع التذاكر أرقام المباريات كالتالي:

مباراة المصري وبيراميدز: "النادي المصري: 384 تذكرة مباعة للجمهور العام، وبيراميدز: 3 تذاكر مباعة للجمهور العام، وجاءت احصائيات الحضور للمباراة بالنسبة للنادي المصري: 310 مشجعين، ولبيراميدز: 3 مشجعين.

فيما جاءت أرقام مباراة سيراميكا والزمالك كالتالي: "سيراميكا: لا يوجد، والزمالك: 3000 تذكرة مباعة للجمهور العام، وشملت احصائيات الحضور للمباراة، سيراميكا: لا يوجد، والزمالك: 2683 مشجعا.

كما جاءت أرقام التذاكر والحضور لمباراة الأهلي وأسوان كالتالي: "النادي الأهلي: 2100 تذكرة مباعة للجمهور العام، و900 دعوة للنادي الأهلي، ولنادي أسوان: 15 تذكرة مباعة للجمهور العام، وجاءت احصائيات الحضور في اللقاء للنادي الأهلي: 1985 مشجعا، و20 مشجعا من مدعوي النادي الأهلي، ولنادي أسوان: 13 مشجعا.

وأكدت شركة تذكرتي، في ختام بيانها، أنها على مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية مع تمنياتنا لجميع الأندية المصرية ومجالس إدارتهم الموقرة النجاح والتوفيق.