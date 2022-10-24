شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الفتوح يسجل أول أهدافه هذا الموسم.. والجزيري يفتتح التهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح أحمد أبو الفتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، فى تسجيل أول أهدافه بقميص الأبيض هذا الموسم فى شباك سيراميكا فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى.

وسجل أحمد فتوح الهدف الثانى للزمالك فى شباك سيراميكا، ليكون الهدف الأول لمدافع الزمالك فى هذا الموسم والثالث فى مسيرته مع الزمالك.

وأحرز أحمد فتوح 3 أهداف فى مسيرته بقميص الزمالك، جاء الأول فى شباك الترجى التونسى فى دورى ابطال أفريقيا، والهدف الثانى فى شباك سموحة بالدورى وأخيرا هدفه فى سيراميكا اليوم.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدورى فى انتظار نتائج باقى المباريات، فيما توقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة.

ويعد انتصار اليوم بمثابة رفع المعنويات قبل السفر إلى الإمارات يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلى يوم 28 أكتوبر الجارى فى كأس السوبر المحلى الذى سيفام على استاد هزاع بن زايد.