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أحمد حمدي حكما للمحلة والإسماعيلي.. وعبد الرازق للاتحاد والداخلية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غد الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز ضمن الجولة الثانية.

 

غزل المحلة × الإسماعيلي 3،00

 

أحمد حمدي حكما للساحة ويعاونه كل من: تامر رشاد مساعد أول، وماجد المليجي  مساعد ثان، وعلي السعيد مساعد ثالث، ومصطفى مدحت حكم فيديو، وعمر فتحي حكم فيديو مساعد.

 

الاتحاد × الداخلية 5،00

 

وليد عبدالرازق حكما للساحة ويعاونه كل من: مصطفى حسن  مساعد أول،  ومحمود كثير مساعد ثان، ومحمود وفا حكم رابع،  ومحمد الشناوي حكم فيديو  وهشام الدسوقي حكم فيديو مساعد.

 

فيوتشر × المقاولون العرب 7،00

 

محمد الصباحي  حكما للساحة، ويعاونه كل من: محمود أبوالرجال مساعد أول، ومحمد مجدي مساعد ثان، وصبري إبراهيم حكم رابع، ومحمود عاشور حكم فيديو  وسمير جمال حكم فيديو مساعد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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