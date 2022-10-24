شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي حكما للمحلة والإسماعيلي.. وعبد الرازق للاتحاد والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غد الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز ضمن الجولة الثانية.

غزل المحلة × الإسماعيلي 3،00

أحمد حمدي حكما للساحة ويعاونه كل من: تامر رشاد مساعد أول، وماجد المليجي مساعد ثان، وعلي السعيد مساعد ثالث، ومصطفى مدحت حكم فيديو، وعمر فتحي حكم فيديو مساعد.

الاتحاد × الداخلية 5،00

وليد عبدالرازق حكما للساحة ويعاونه كل من: مصطفى حسن مساعد أول، ومحمود كثير مساعد ثان، ومحمود وفا حكم رابع، ومحمد الشناوي حكم فيديو وهشام الدسوقي حكم فيديو مساعد.

فيوتشر × المقاولون العرب 7،00

محمد الصباحي حكما للساحة، ويعاونه كل من: محمود أبوالرجال مساعد أول، ومحمد مجدي مساعد ثان، وصبري إبراهيم حكم رابع، ومحمود عاشور حكم فيديو وسمير جمال حكم فيديو مساعد.