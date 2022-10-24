شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 23-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 23-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها فوز فريق الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية.

أبو الفتوح يسجل أول أهدافه هذا الموسم.. والجزيري يفتتح التهديف

نجح أحمد أبو الفتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، فى تسجيل أول أهدافه بقميص الأبيض هذا الموسم فى شباك سيراميكا فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى.

سقط فريق الزمالك أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 68/64، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، فى إطار منافسات دوري المرتبط لكرة السلة.

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا في الدوري الممتاز مساء اليوم الأحد. عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع مصطفى الزنارى مدافع الفريق عقب انتهاء مباراة سيراميكا فى الدوري الممتاز. إمام عاشور "رجل مباراة" الزمالك وسيراميكا حصد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا التي أقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. فاز فريق الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليصبح رصيد الزمالك 6 نقاط، ويتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة. الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الأهلي فى السوبر

يرتدى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الزى البديل "الأخضر" لأول مرة خلال مواجهة سيراميكا التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.