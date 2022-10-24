شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 23-10-2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 23-10-2022 إقامة ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الأهلى مع أسوان والزمالك مع سيراميكا وواجه بيراميدز نظيره المصري.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

الأهلى 1 – 0 أسوان

حقق فريق الأهلي على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، سجل علي معلول هدف المباراة.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلي 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

الزمالك 2- 0 سيراميكا

فاز فريق الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليصبح رصيد الزمالك 6 نقاط، ويتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة.

بيراميدز 0 - 0 المصرى

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع بيراميدزبدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفشل الفريقان فى تحقيق أول انتصاراتهما بالدورى، حيث تعادل بيراميدز مع إنبى سلبيًا فى الجولة الأولى، وخسر المصرى من سيراميكا 3 / 0.

وفقد المصرى وبيراميدز نقطتين فى صراع المنافسة بالدورى، ليصبح فى جعبة الفريق السماوى نقطة واحدة، ولم يحصد الفريق البورسعيدى أى نقاط حتى الآن.