شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: المنتخب الأولمبي كان الأفضل أمام إيسواتينى.. وقادرون على الحسم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع منتخب إيسواتيني سلبيا اليوم في ذهاب الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024: "كنا الأخطر والأكثر استحواذا على الكرة والأقرب للفوز ولكن الحظ لم يحالفنا وضاعت 3 كرات فى العارضة.. قدمنا مباراة جيدة والنتيجة طيبة ولكن لا يزال أمامنا شوط ثاني فى الاسكندرية، فريق إسواتيني يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين ولديهم جرأة هجومية ولكن لاعبونا كانوا الأفضل من كل الوجوه".

في السياق ذاته، قال البرازيلى تياجو المدرب العام للمنتخب الأولمبي: "نمتلك جيلا رائعا، كان بإمكاننا الفوز بثلاثة أهداف وأكثر من ذلك ولكن الحظ عاند احفاد الفراعنة ، هذه هى المباراة الرسمية الأولى لنا، والثالثة مع المنتخب بشكل عام وأعتبرها بداية رائعة خارج الديار ووسط جمهور المنافس، تحية للاعبينا الذين واجهوا صعوبات فى الرحلة الطويلة ومشاكل اللعب على نجيل صناعي، أدعو جمهور مصر للحضور فى لقاء العودة بالإسكندرية والقادم أفضل بكثير".