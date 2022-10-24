شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء وهدف ملغي الأبرز في تحكيم مباراة الأهلي وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * أسوان

المسابقة: الجولة الثانية من الدورى المصرى

النتيجة: هدف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: أحمد الغندور

مساعد أول: شهاب راشد

مساعد ثان: محمد فاروق

حكم رابع: عاطف حسين

حكام الـ VAR: هشام القاضى وأحمد توفيق

فى مباراة من المباريات المتوسطة الصعوبة نجح طاقم التحكيم فى إدارة المباراة بشكل جيد نتيجة التعاون المثمر بين الحكام المساعدين وحكم المباراة وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 14 من الشوط الأول يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلي شادى حسين نتيجة الدفع الواضح من حارس مرمى أسوان، لم يتردد الغندور فى احتسابها والقرار صحيح.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 60 يسجل الأهلى هدف ويقوم المساعد الثانى برفع راية التسلل والقرار صحيح.

اللياقة البدنية: استغلال مثالى لعناصر التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى ولكن يجب أن يطور أداءه فى التمركز فى بعض حالات المباراة

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من أحمد بن حاج وعبد العزيز موسى من أسوان نتيجة التهور، كما أنذر محمد عبد المنعم من الأهلى لنفس السبب

الحكام المساعدون: تعاون مع الحكم بشكل جيد وأداء رائع من كلا المساعدين فى أغلب القرارات التحكيمية.

حكام الـ VAR: لا توجد حالات تستحق تدخل الـ VAR