شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 23-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 23-10-2022 برصيد 6 نقاط بالفوز على سموحة في الجولة الأولى وسيراميكا في الثانية، بينما حل الأهلى ثانياً بذات الرصيد من النقاط ولكن الأبيض يتفوق عليه بفارق الأهداف، علما بأن الأحمر فاز على الإسماعيلى في الجولة الأولى وأسوان في الثانية.



تريتب الدورى المصرى

وجاء ترتيب الدورى المصرى كالتالى:

وأقيمت اليوم الأحد 23-10-2022 إقامة ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الأهلى مع أسوان والزمالك مع سيراميكا وواجه بيراميدز نظيره المصري.

وجاءت أهداف مباريات اليوم كالتالى:

الأهلى 1 – 0 أسوان

حقق فريق الأهلي على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، سجل علي معلول هدف المباراة.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلي 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

الزمالك 2- 0 سيراميكا

فاز فريق الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليصبح رصيد الزمالك 6 نقاط، ويتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة.

بيراميدز 0 - 0 المصرى

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع بيراميدز بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفشل الفريقان فى تحقيق أول انتصاراتهما بالدورى، حيث تعادل بيراميدز مع إنبى سلبيًا فى الجولة الأولى، وخسر المصرى من سيراميكا 3 / 0.

وفقد المصرى وبيراميدز نقطتين فى صراع المنافسة بالدورى، ليصبح فى جعبة الفريق السماوى نقطة واحدة، ولم يحصد الفريق البورسعيدى أى نقاط حتى الآن.