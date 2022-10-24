شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم أسوان بهدف نظيف ويواصل انطلاقته بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، سجل علي معلول هدف المباراة.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلي 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

هدد ماليك ايفونا مرمى الأهلي في أول 3 دقائق ولكنه سقط على الأرض على حدود منطقة الجزاء، وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السابعة ولعبها معلول داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع أسوان، كما تحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة ولعبها الشحات ولكن حولها علي فتحي إلى ركنية جديدة.

واحتسب أحمد الغندور ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 15 نتيجة عرقلة شادي حسين من قبل عمرو حسام حارس مرمى أسوان، وتقدم علي معلول لتسديدها في الدقيقة 17 وتسجيل هدف التقدم للأهلي.

وسدد شادي حسين صاروخية على مرمى أسوان في الدقيقة 24 بعد استلام تمريرة من حسين الشحات ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لأبناء الجنوب، وسدد ايفونا تصويبة قوية على مرمى الأهلي في الدقيقة 33 ولكن حولها محمد الشناوي بعيدا عن المرمى.

وانفرد الشحات بمرمى أسوان من الجبهة اليمنى وسددها قوية على يمين الحارس ولكن أبعدها عمرو حسام إلى ركنية، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تغييرا في بداية الشوط الثاني بنزول عمرو السولية بدلا من اليو ديانج، واستحوذ الأهلي في بداية الشوط الثاني وشكل ضغط على مرمى أسوان، ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى عمرو حسام، وألغى حكم الراية الهدف الثاني للأهلي الذي سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 61 بداعي التسلل.

ودفع الأهلي بالبرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 64 بدلا من أحمد عبد القادر، فيما دفع كولر بالثنائي كريم فؤاد ومحمد شريف في الدقيقة 76 بدلا من حسين الشحات وشادي حسين، فيما سجل برونو سافيو تصويبة قوية في الدقيقة 80 ولكن حولها حارس أسوان إلى ركنية.

وفي الدقيقة 84 تحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة أسوان ولعبها كريم فؤاد مباشرة في اتجاه المرمى ولكن ارتطمت بحائط الصد، وفي الدقيقة 86 دفع كولر بالجنوب إفريقي بيرسي تاو في آخر تغييرات الأهلي بدلا من أفشة، واستمرت محاولات الأهلي لتعزيز التقدم حتى نهاية المباراة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق أمام أسوان في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق في خط الدفاع، حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط، شادي حسين في خط الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد شريف وبرونو سافيو وعمرو السولية وحسام حسن وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني.

فيما أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل الفريق لمواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي: عمرو حسام في حراسة المرمى، أحمد كاستلو - أحمد دحروج - إسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول في خط الدفاع، عبد العزيز موسى - عماد فتحي - احمد خالد في خط الوسط ماليك ايفونا - احمد بالحاج في ، خط الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء جلس كل من: خالد وليد - محمد ناجي جدو - محمد حمدي زكي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - محمد عطوة - احمد حمودي - مصطفى عناني - محمود نعيم.