شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: غير راض على الأداء أمام أسوان ولدينا أخطاء فى التمرير والتركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عدم رضاه عن أداء فريقه في مباراته أمام أسوان بهدف دون رد، في الجولة الثانية للدوري المصري، رغم الفوز في المباراة بسبب بعض العيوب التي وقع فيها اللاعبون.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لدينا أخطاء صغيرة في التمرير، وصعبنا المباراة وأحدثنا مشاكل لأنفسنا، ومشكلة عدم التركيز استمرت لنهاية المباراة، حيث ارتكبنا أخطاء في إنهاء الهجمات، وعدم التركيز تسبب في بعض الخطورة علينا، وأحدثنا لأنفسنا حالة من التوتر بلا ضرورة".

وأضاف: "نحتاج العمل على مسألة التركيز، ولعب كرة قدم أفضل من تلك، وهناك بعض اللقطات التي لم تكن بهذا السوء ولكن هذه ليست كرة القدم التي أريدها، وجزء كبير من مشكلة التركيز يعود للاعب نفسه، كل لاعب عليه مسؤولية تجاه فريقه ونفسه، ويجب أن يكون في كامل تركيزه طوال المباراة، وفي النهاية نتيجة 1-0 تظل فوزا وأنا سعيد بأننا حققناه والآن ننظر للقادم".

وعن خوض مباراة السوبر المرتقبة ضد الزمالك يوم 28 أكتوبر قال: "لا يمكنني الدخول في عقول اللاعبين ولا أعرف مخاوفهم، بالنسبة لي أركز على المباراة التي سأخوضها أولا لأنها هي الأهم دائما، ومنذ توقيعي على العقد يحدثني الناس دائما عن مباراة الزمالك، ولم أكن أفهم لماذا يفكرون بها ولدينا مباريات قبلها، دائما أفكر في كل مباراة على حدة لأنها هي الأهم لي أيا كانت".

وفيما يخص تغييرات في مباراة أسوان قال كولر: "لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين الذين يستحقون المشاركة في المباريات وليس فقط أن أراهم في التدريبات، اللاعبون يركضون كثيرا ومن الجيد أن أشرك دماء جديدة خصوصا في الناحية الهجومية، و فسر استبدال ديانج بأنه لم يكن ذلك بسبب التمريرات الخاطئة التي نفذها، ولكنه شعر بآلام بسيطة في العضلة الخلفية ولم أرغب في المخاطرة باستمراره في الملعب، رغم أنه كان يريد مواصلة اللعب".

وأضاف: "التقدم بفارق هدف واحد ساعد أسوان ومنحه الأمل بإمكانية التعادل حتى النهاية، يجب أن نسجل الأهداف لنريح أنفسنا عوضا عن جعل المباراة أصعب علينا، ولا زلت في مرحلة التعرف على اللاعبين، وسمعت عن مشكلة إهدار الفرص من قبل، سأتحدث معهم بشكل منفرد؛ لأنهم يجب أن يعرفوا أن ذلك لا يجب أن يستمر خصوصا حين تكون النتيجة معقدة مثل التقدم بهدف واحد".