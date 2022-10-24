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ربيع ياسين: درسنا المنافس جيدا.. وإمكانيات لاعبي الأهلي صنعت الفارق

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القاهرة - سامية سيد - أبدى ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، رضاه عن لاعبيه، خلال مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وقال ربيع ياسين، خلال المؤتمر الصحفي: لم يحالفنا التوفيق في المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري، درسنا الأهلي جيدا وشاهدنا مواجهته مع الإسماعيلي في اولى مبارياته واليوم أنا راض عن مستوى.

 

وأضاف: ظهرنا بشكل جيد، أعمل بكل جد وأحاول معهم قدر الإمكانيات المتاحة.

 

وتابع: اليوم فريق أسوان كان منظما ولم يقصر أحد، واجهنا ناديا كبيرا يمتلك عناصر قوية ومميزة، والقدرات هي ما تصنع النتائج.

 

واستطرد: لم أدافع ولا أحب الكرة الدفاعية، أنا لاعب دولي سابق وأميل للامتاع وللكرة الهجومية. 

 

وأردف: أعمل مع منظومة عمل متكاملة منذ يوم 20 يوليو المنقضي، الجميع هنا يساعدني، أبذل قصارى جهدي وبتعب جدا، وأتمنى أن يكون القادم أفضل.

 

وأكمل: استفدت بكل تأكيد من المباراة الودية التي جمعت بيننا وبين الأهلي قبل انطلاق الدوري.

 

وأتم: ايفونا بذل مجهودا كبيرا للغاية والتزم بالتعليمات، وتعرض للإجهاد خلال المباراة؛ بسبب مجهوده الكبير، ولذلك قمت باستبداله، إيفونا لاعب ذو قيمة كبيرة وإضافة حتى إذا كان في ربع مستواه.

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