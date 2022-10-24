شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن تعديلات مواعيد مباريات الأسبوع الثالث بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة تعديلات في مواعيد مباريات الأسبوع الثالث بالدوري المصري، حيث أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن توقف الدوري بالجولتين الثالثة والرابعة، سيكون بسبب قمة المناخ، وسوف يتم إخطار الأندية بالمواعيد الجديدة.