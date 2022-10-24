شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تصدر بيانا عن إحصائيات الحضور الجماهيري لمباريات الجولة الثانية للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة تذكرتي المسئولة عن حجز مباريات الدوري المصري بيانا تكشف فيه إحصائيات الحضور الجماهيري في أول يوم من مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري، للرد على ما نشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

إيماء إلى ما نُشر وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي إليكم إحصائيات الحضور الجماهيري لمباريات اليوم

مباراة المصري و بيراميدز

-النادي المصري: 384 تذكرة مباعة للجمهور العام

-بيراميدز: 3 تذاكر مباعة للجمهور العام

إحصائيات الحضور

-النادي المصري: 310 مشجعين

-بيراميدز: 3 مشجعين

مباراة سيراميكا كليوباترا و الزمالك

-سيراميكا: لا يوجد

-الزمالك: 3000 تذكرة مباعة للجمهور العام

إحصائيات الحضور

-سيراميكا كليوباترا: لا يوجد

-الزمالك: 2683 مشجعا

مباراة الأهلي و أسوان

-النادي الأهلي: 2100 تذكرة مباعة للجمهور العام

900 دعوة للنادي الأهلي

-نادي أسوان: 15 تذكرة مباعة للجمهور العام

إحصائيات الحضور

-النادي الأهلي: 1985 مشجعا

20 مشجعا من مدعوي النادي الأهلي

-نادي أسوان: 13 مشجعا

كما تؤكد شركة تذكرتي أنها على مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية مع تمنياتنا لجميع الأندية المصرية ومجالس إدارتهم الموقرة النجاح والتوفيق.