الشهري يكسر صيام الأخضر أمام مقدونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح الأخضر في إيقاف نتائجه السلبية في الوديات التي يخوضها استعدادا لمونديال قطر 2022.

وكسب نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بهدف صالح الشهري قبل نهاية المباراة بخمس دقائق مساء أمس في مباراة احتضنها ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

واستطاع المنتخب السعودي أن يحقق الفوز الأول له بعد 7 أشهر منذ آخر انتصار في مارس الماضي على حساب أستراليا بهدف نظيف في آخر مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم على ملعب الجوهرة المشعة.

ويعتبر أول فوز للأخضر بالمواجهات التجريبية الودية بعد خسارتين ضد كولومبيا وفنزويلا، وتعادلين مع الإكوادور وأمريكا لم يسجل فيهم أي هدف.

وكسر الشهري صيام الأخضر عن التسجيل بعد أربع مباريات تجاوزت 360 دقيقة منذ هدف سالم الدوسري في مباراة أستراليا، في ختام التصفيات المؤهلة للمونديال.

وهذا هو الفوز الأول للمنتخب السعودي على نظيره المقدوني الشمالي، بعد تعادلهما 1 ـ 1 في المباراة الوحيدة التي جمعت بينهما في 2001.

وسيلتقي الأخضر الأربعاء المقبل منتخب ألبانيا في الودية الثانية من أصل خمس سيخوضها الأخضر في معسكر أبوظبي التحضيري لمونديال قطر.

من جهته أكد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، أنه يعول على الجانب البدني في كأس العالم قطر 2022، في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين الأخضر ومنافسيه، لذلك التدريبات البدنية هي العامل الأهم خلال معسكر الفريق الحالي في أبوظبي.

وقال رينارد، خلال حديثه عن فترة الإعداد الحالية «قبل يومين، أجرينا الاختبارات البدنية لجميع اللاعبين، من أجل تقييم وضعهم البدني في الوقت الحالي، فهناك بعض اللاعبين لعبوا مباريات كثيرة، وبعضهم لعب مباريات أقل، لذلك من المهم أن نعمل بدنيًا، لتجهيز وتقييم اللاعبين بدنيًا بشكل جيد».

وأضاف «سعود عبد الحميد، محمد كنو، علي الحسن وعلي البليهي، كانوا أفضل اللاعبين في هذه الاختبارات، لذلك نهنئهم جميعا، وهذا الأمر سيساعدنا كثيرا خلال فترة الإعداد».

وحول الفيديو المنتشر له، الذي ظهر به أكثر تحفيزا لسعود وكنو، علق الفرنسي: :هما قدما عملا جيدا، لكننا نريد أن ندفعهما للحدود القصوى، لذلك هما أنها الاختبار في المركز الأول والثاني، لكن تستطيع كسر أرقامك القياسية، لذلك كان مهم لنا ولجميع الأطقم المساعدة تحفيز اللاعبين وحثهم وهذا عملنا، لأن اللاعبين أعطونا الكثير من الجهد وأبلوا بلاء حسنًا، حتى الآن».

وبدأ المنتخب السعودي معسكره في إمارة أبوظبي الإماراتية، في 17 من أكتوبر الحالي، ويستمر حتى العاشر من نوفمبر المقبل، يخوض خلاله خمس مباريات ودية.