اعتماد الرحالة «سندباد» في شعار بطولة خليجي 25

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وأشار المصدر إلى أن الترتيبات العراقية تسير بالشكل المخطط له لاستضافة القرعة واحتضان البطولة بعد أن فاز العراق بشرف تنظيم خليجي 25 بعد عقود طويلة من غياب بلاد الرافدين عن التنظيم، والذي كان في البطولة الخامسة عام 1979.وبدأ أمناء الاتحادات المشاركة في البطولة بالتوافد على البصرة لحضور سحب قرعة خليجي 25، كما وقف المراقبون الخليجيون أمس على آخر التحضيرات للبطولة.
يشار إلى أن لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي برئاسة اليمني حميد الشيباني، قامت بزيارات تفقدية ميدانية عدة لمنشآت مدينة البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد، ومن بينها الاستعدادات العراقية الأخيرة.
وتجري بطولة كأس الخليج «خليجي 25»، مطلع العام المقبل، وستشهد مشاركة 8 منتخبات، وهي منتخب العراق مستضيف البطولة، إلى جانب منتخبات السعودية وقطر والإمارات والكويت وعمان واليمن والبحرين.
من هو سندباد؟
- بطل من بغداد يهوى الإبحار والمغامرات وتحكي قصصه والمصاعب التي يواجهها ويتغلب عليها، وسندباد هنا تاجر مسافر يبحر أحيانا وأحيانا أخرى يسافر بجمله على البر
- أنتج من أجله المسلسل الكارتوني «مغامرات سندباد»، في اليابان وترجم في العراق 1975، ويحوي عصر السندباد في تفاصيله أنه زمن ازدهار الحضارة العربية، ذروة العصر العباسي
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