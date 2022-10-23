اختتام بطولة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

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وفاز بالمركز الأول في منافسات الأوتوكروس يزيد الصهيل، فيما جاء بالمركز الثاني ربيع الأعور، فيما حل عبدالعزيز الرميح في المركز الثالث، وفي منافسات الدرفت فئة أماتار حصل عبدالمحسن الخريجي على المركز الأول، وسنان أحمد على المركز الثاني، فيما جاء بالمركز الثالث عبدالهادي الحربي، وفي فئة سيمي - برو حقق المركز الأول محمد زاهد، فيما جاء بالمركز الثاني يوسف باحويرث، وفي المركز الثالث فيصل المرضي، وفي فئة برو حصل على المركز الأول محمد العرابي، وفي المركز الثاني زكريا سلوان، وفي المركز الثالث سيف اليامي، وفي منافسات كسر الزمن (تايم أتاك) فاز يزيد الصهيل بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سعيد الموري، فيما حل بالمركز الثالث إبراهيم الشريدة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الجولة الثانية من بطولة (السعودية تويوتا) والتي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمحافظة الخبر، وذلك بمشاركة أكثر من 80 متسابقا على مدار ثلاثة أيام في رياضات الأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن (تايم أتاك).وفاز بالمركز الأول في منافسات الأوتوكروس يزيد الصهيل، فيما جاء بالمركز الثاني ربيع الأعور، فيما حل عبدالعزيز الرميح في المركز الثالث، وفي منافسات الدرفت فئة أماتار حصل عبدالمحسن الخريجي على المركز الأول، وسنان أحمد على المركز الثاني، فيما جاء بالمركز الثالث عبدالهادي الحربي، وفي فئة سيمي - برو حقق المركز الأول محمد زاهد، فيما جاء بالمركز الثاني يوسف باحويرث، وفي المركز الثالث فيصل المرضي، وفي فئة برو حصل على المركز الأول محمد العرابي، وفي المركز الثاني زكريا سلوان، وفي المركز الثالث سيف اليامي، وفي منافسات كسر الزمن (تايم أتاك) فاز يزيد الصهيل بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سعيد الموري، فيما حل بالمركز الثالث إبراهيم الشريدة.

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