توقف الدوري يمنح 3 مدربين طوق النجاة

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وقد أعلن نادي الوحدة قبل أيام قليلة إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البوسني برونو أكرابوفيتش للسبب نفسه، وتعيين التشيلي خوسيه سييرا لقيادة الفريق خلفا له.فيما كان مدرب فريق أبها البلجيكي سفين فاندنبروك أول ضحايا قطار الإقالات، بعد الخسارة بالثلاثة أمام فريق النصر في الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفي حين عزا عدد من المحللين أسباب الإقالة إلى عدم وضع الخطط والاستراتيجيات للفريق، مما يمنح الإدارة مبررا لإقالة المدرب في حال جاءت النتائج سلبية، حيث يتم تحميله المسؤولية.
مقصلة الإقالات تهدد ثلاثة مدربين:
من المنتظر أن تشهد فترة التوقف الحالية التي يعيشها دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تستمر حتى الـ5 من ديسمبر المقبل، عددا من الإقالات بانتظار مدربي الفرق المتواجدة في مراكز متأخرة بسلم ترتيب الدوري، ويأتي اسم مدرب فريق الفيحاء الصربي فوك رازوفيتش كأبرز الأسماء المهددة بالرحيل، إضافة للروماني بيدرو إيمانويل مدرب الخليج، وكذلك الألماني إلين هورفات المدير الفني لفريق الباطن متذيل فرق الدوري بنقطة واحدة.
انخفاض معدل الإقالات مقارنة بموسم 2021 - 2022:
الموسم الماضي من الدوري السعودي وقبل انطلاق الجولة التاسعة شهد إقالة 7 مدربين من إجمالي 16، أبرزهم فابيو كاريلي من الاتحاد، وأقيل بعد الجولة الثانية، ومانو مينيزيس من النصر، وفسخ عقده بعد 4 جولات.
نسبة المدربين المقالين في الموسم الماضي بعد الجولة الثامنة وصلت إلى 43.7%، فيما لم تسجل هذا الموسم سوى 12.5% بعد إقالة 3 مدربين فقط.
أبها كان أول من تخلى عن مدربه هذا الموسم بفسخ عقده مع البلجيكي سفين فاندنبروك بعد 6 مباريات لسوء النتائج والمشاكل الكثيرة مع اللاعبين، فيما أعلن الوحدة رحيل مدربه البوسني برونو أكرابوفيتش.
وأسند الأول مهمة تدريبه موقتا للبولندي ماتيوس جوزيف الذي شغل منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق، في حين أعاد الوحدة التشيلي خوسيه لويس سييرا للدوري السعودي، كما أعلن مساء الخميس، وجاء التونسي يوسف المناعي مدرب فريق العدالة ثالث المقالين بعد تدري النتائج.
أسباب الانخفاض:
- إحكام الرقابة المالية على الأندية.
- تجنب زيادة الأعباء المالية على خزائن الأندية.
- كثرة فترات التوقف هذا الموسم ومنح المدربين فرصة تعديل الأوضاع الفنية.
أرقام المناعي مع العدالة:
- لعب: 8 مباريات
- فاز في مباراة
- تعادل في مباراة
- خسر 6 مباريات
- عدد النقاط 4
- استقبلت شباكه 14 هدفا
- سجل مهاجموه 4 أهداف
20 مدربا ضحايا الموسم الماضي:
- البريطاني نيستور إل مايسترو (التعاون) في 22 أغسطس 2021.
- البرازيلي فابيو كاريلي (الاتحاد) 23 أغسطس 2021.
- التونسي محمد الكوكي (الطائي) 27 أغسطس 2021.
- البرازيلي مانو مينيزيس (النصر) 19 سبتمبر 2021.
- الإيطالي باولو تراميزاني (الفيصلي) 7 أكتوبر 2021.
- الوطني خالد العطوي (الاتفاق) 14 أكتوبر 2021.
- الصربي نيناد لا لاتوفيتش (الباطن) 18 أكتوبر 2021.
- الصربي زوران مانولوفيتش (الطائي) 5 نوفمبر 2021.
- البرتغالي بيدرو إيمانويل (النصر) 10 نوفمبر 2021.
- البرتغالي هيلدر كريستوفاو (الحزم) 27 نوفمبر 2021.
- البلجيكي يانيك فييرا (الفتح) 10 يناير 2021.
- الإسباني بابلو ماشين (الرائد) 26 يناير 2021.
- البرتغالي ليوناردو جارديم (الهلال) 14 فبراير 2021.
- الروماني كونستانتين جالكا (الحزم) 21 فبراير 2021.
- البرتغالي دانيل راموس (الفيصلي) 24 فبراير 2021.
- الصربي ميلويفيتش فلادان (الاتفاق) 1 مارس 2021.
- الألباني بيسنيك هاسي (الأهلي) 5 مارس 2021.
- البرتغالي جوزيه غوميز (التعاون) 21 مارس 2021.
- البرازيلي بريكليس شاموسكا (الشباب) 23 مارس 2021.
- الهولندي جون بروم (التعاون) 7 مايو 2021.
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