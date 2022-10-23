توقف الدوري يمنح 3 مدربين طوق النجاة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض معدل إقالات المدربين بالموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي بعد مرور الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث لم تسجل سوى 3 إقالات آخرها سقوط التونسي يوسف المناعي مدرب فريق العدالة، نتيجة تردي نتائج الفريق ووجوده بالمركز الثالث عشر بسلم ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

وقد أعلن نادي الوحدة قبل أيام قليلة إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البوسني برونو أكرابوفيتش للسبب نفسه، وتعيين التشيلي خوسيه سييرا لقيادة الفريق خلفا له.

فيما كان مدرب فريق أبها البلجيكي سفين فاندنبروك أول ضحايا قطار الإقالات، بعد الخسارة بالثلاثة أمام فريق النصر في الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي حين عزا عدد من المحللين أسباب الإقالة إلى عدم وضع الخطط والاستراتيجيات للفريق، مما يمنح الإدارة مبررا لإقالة المدرب في حال جاءت النتائج سلبية، حيث يتم تحميله المسؤولية.

مقصلة الإقالات تهدد ثلاثة مدربين:

من المنتظر أن تشهد فترة التوقف الحالية التي يعيشها دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تستمر حتى الـ5 من ديسمبر المقبل، عددا من الإقالات بانتظار مدربي الفرق المتواجدة في مراكز متأخرة بسلم ترتيب الدوري، ويأتي اسم مدرب فريق الفيحاء الصربي فوك رازوفيتش كأبرز الأسماء المهددة بالرحيل، إضافة للروماني بيدرو إيمانويل مدرب الخليج، وكذلك الألماني إلين هورفات المدير الفني لفريق الباطن متذيل فرق الدوري بنقطة واحدة.

انخفاض معدل الإقالات مقارنة بموسم 2021 - 2022:

الموسم الماضي من الدوري السعودي وقبل انطلاق الجولة التاسعة شهد إقالة 7 مدربين من إجمالي 16، أبرزهم فابيو كاريلي من الاتحاد، وأقيل بعد الجولة الثانية، ومانو مينيزيس من النصر، وفسخ عقده بعد 4 جولات.

نسبة المدربين المقالين في الموسم الماضي بعد الجولة الثامنة وصلت إلى 43.7%، فيما لم تسجل هذا الموسم سوى 12.5% بعد إقالة 3 مدربين فقط.

أبها كان أول من تخلى عن مدربه هذا الموسم بفسخ عقده مع البلجيكي سفين فاندنبروك بعد 6 مباريات لسوء النتائج والمشاكل الكثيرة مع اللاعبين، فيما أعلن الوحدة رحيل مدربه البوسني برونو أكرابوفيتش.

وأسند الأول مهمة تدريبه موقتا للبولندي ماتيوس جوزيف الذي شغل منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق، في حين أعاد الوحدة التشيلي خوسيه لويس سييرا للدوري السعودي، كما أعلن مساء الخميس، وجاء التونسي يوسف المناعي مدرب فريق العدالة ثالث المقالين بعد تدري النتائج.

أسباب الانخفاض:







إحكام الرقابة المالية على الأندية.



تجنب زيادة الأعباء المالية على خزائن الأندية.



كثرة فترات التوقف هذا الموسم ومنح المدربين فرصة تعديل الأوضاع الفنية.



أرقام المناعي مع العدالة:





لعب: 8 مباريات



فاز في مباراة



تعادل في مباراة



خسر 6 مباريات



عدد النقاط 4



استقبلت شباكه 14 هدفا



سجل مهاجموه 4 أهداف



20 مدربا ضحايا الموسم الماضي: