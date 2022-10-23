شكرا لقرائتكم خبر حملة وطنية لدعم الأخضر في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعمل الوزارة بالتعاون مع كثير من الجهات المختصة السعودية لإظهار مشاركة الأخضر بالصورة المثلى في الحدث العالمي، وتعميم الهوية الموحدة للحملة الوطنية لدعم المنتخب.وستشارك كثير من الجهات، منها الأسواق والمعارض التجارية والمطاعم في الحملة، بتقديم خصومات على المنتجات التي تدعم تشجيع المنتخب خلال مبارياته، إضافة إلى الدعم على الشاشات واللوحات الإعلانية، ودعم الوسم الخاص بالمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن ينطلق مونديال 2022 في 20 نوفمبر المقبل، وتستمر منافساته إلى 18 ديسمبر المقبل في حدث تشهده المنطقة العربية للمرة الأولى.
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