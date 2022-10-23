حارس نوتنغهام فورست يثير الجدل بعد هزيمة ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار حارس مرمى فريق نوتنغهام فورست، دين هندرسون، جدلا واسعا عقب نهاية المباراة التي حقق فيها فريقه مفاجأة من العيار الثقيل أمس الأول، بالفوز على ليفربول 1 - 0 في الدوري الإنجليزي

وشارك الحارس الدولي الإنجليزي، المعار من نادي مانشستر يونايتد، في المواجهة أساسيا، ولعب دورا مهما في فوز فريقه، وكانت لقطته الأبرز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما تصدى ببراعة لكرة رأسية قوية لمدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، ليحرم «الريدز» من تعديل النتيجة.

ولم يكتف هندرسون بخطف الأضواء بتصدياته فقط خلال المباراة، حيث أثار جدلا واسعا أيضا عقب اللقاء، عندما رصدته الكاميرات وهو يوجه إشارة بذيئة تجاه مشجعي ليفربول.

وربما تكون «العداوة الرياضية» بين ليفربول ومانشستر يونايتد، الذي يرتبط معه هندرسون بعقد يمتد لخمس سنوات، هي التي دفعت الحارس الدولي لتوجيه تلك الحركة البذيئة لجماهير «الريدز».

من جهة ثانية كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول أسباب خسارة فريقه المدوية والمفاجئة أمام متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي نوتنغهام فورست، في المرحلة الـ13 من المسابقة.

وأجرى المدرب الألماني خمسة تغييرات على التشكيلة الفائزة على وست هام، فغاب الإسباني تياغو ألكانتارا لمعاناته من التهاب في أذنه، إضافة إلى الأوروغوياني داروين نونييز المصاب، علما بأنه يفتقد أيضا الكولومبي لويس دياز والبرتغالي ديوغو جوتا للإصابة.

وقال كلوب بعد الخسارة أمام نوتنغهام «بإمكاني أن أشرح الأداء ربما ولكن ليس النتيجة صراحة. وصلنا إلى المباراة بثبات لكننا خضنا ست مباريات بفريق محدود ولعبنا ثلاث مباريات ذات طاقة عالية. هكذا هو الحال، لا يمكننا تغيير ذلك وعلينا أن نكافح». وتابع «بالنسبة لليوم كان علينا أن نفوز هنا ولكننا لم نفعل ذلك، كل الثناء لنوتنغهام». وبهذا الفوز ترك نوتنغهام فورست المركز الـ20 الأخير، وقفز للمركز الـ19 في الدوري الإنجليزي مع 9 نقاط.

في المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع.