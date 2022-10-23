الإيطالي فرانتشيسكو يفوز بجائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا بسباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية (موتو جي بي) أمس، ليقترب من حسم لقب بطولة العالم. وحسم بانيايا السباق في 40:14.332 دقيقة، متقدما بفارق 0.270 ثانية عن مواطنه وزميله إينيا باستيانيني. وكان بانيايا سيظفر بلقب بطولة العالم للدراجات النارية في ماليزيا لو أن منافسه الفرنسي فابيو كوارتارارو أنهى السباق خارج منصة التتويج اليوم، لكن ذلك لم يحدث، حيث حل كوارتارارو ثالثا. ومع ذلك فقد عزز بانيايا، سائق فريق «دوكاتي»، تقدمه بفارق 23 نقطة عن كوارتارارو قبل الجولة الأخيرة من الموسم الحالي في فالنسيا الإسبانية بعد أسبوعين. ومع بقاء 25 نقطة فقط في سباق فالنسيا، على كوارتارارو أن يفوز بآخر سباقات عام 2022، آملا بأن ينهي بانيانا سباقه في المركز الـ15 أو أقل ليحافظ الفرنسي على لقبه ببطولة العالم. الخمسة الأوائل في جائزة ماليزيا الكبرى:





الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا.



الإيطالي إينيا باستيانيني.



الفرنسي فابيو كوارتارارو.



الإيطالي ماركو بيزيكي.



الإسباني أليكس رينس.

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:



الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا (دوكاتي) 258 نقطة.



الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 235.



الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 212.



الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي - غريزيني) 211.



الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 189.



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