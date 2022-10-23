الأهلي يهزم أسوان بأقدام معلول (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزا مستحقا على أسوان، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

واحتسب أحمد الغندور ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 15 نتيجة عرقلة شادي حسين من قبل عمرو حسام حارس مرمى أسوان، وتقدم علي معلول لتسديدها في الدقيقة 17 مسجلا هدف المباراة الوحيد.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلي 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق في خط الدفاع، حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط، شادي حسين في خط الهجوم.