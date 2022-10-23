قداح يحقق رقمًا قياسيًا في كأس العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق المصري حسن قداح لاعب نادي الزمالك والمعار لفريق الخليج السعودي، لقب هداف بطولة كأس العالم "سوبر جلوب".

وانفرد قداح بصدارة هدافي البطولة برصيد 45 هدفًا، ويأتي علي صالح لاعب فريق الكويت، في المركز الثاني برصيد 40 هدف.

وبخلاف صدارة قداح لترتيب هدافي البطولة حقق اللاعب رقمًا قياسيًا بتسجيله 16 هدفًا مع فريقه الخليج في شباك الترجي، ويعتبر هذا أكبر عدد أهدافا يسجله لاعب خلال مباراة واحد في تاريخ البطولة.

وتوج العملاق الألماني ماجديبورج بطلاً لكأس العالم للأندية لكرة اليد "السوبر جلوب" بعد فوز مثير على برشلونة الإسباني في نهائي البطولة التي أقيمت فعالياتها في الدمام بالسعودية.

وفاز ماجديبورج الألماني على نظيره برشلونة بنتيجة 41-39 بعد مباراة مثيرة بينهما في المباراة النهائية، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 35-35.