كولر يكشف سبب تغيير ديانج.. ويتحدث عن لقاء السوبر أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - علق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على سبب تغييره لأليو ديانج لاعب الفريق خلال مباراة أسوان، مشيرًا أنه لم يفكر في لقاء الزمالك.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وأسوان: "لدينا أخطاء كثيرة في التمرير والجوانب الدفاعية وإضاعة العديد من الفرص واستمر هذا معنا حتى نهاية اللقاء".

وأضاف كولر: "نحتاج لمزيد من العمل على التركيز والتعاون أكثر من هذا خلال الفترة القادمة".

"كل لاعب في أرض الملعب عليه مسؤولية التركيز داخل الملعب طوال المباراة وفي النهاية حققنا الفوز وأنا سعيد بذلك".

وأكمل: "أنا لا أحب التفكير في مباراة أخرى ومن يوم توقيعي للعقد الجميع يحدثني على مباراة الزمالك وأنا لا أفكر هكذا، المباراة الحالية أهم من أي مباراة قادمة، والتغييرات ليس لها أي علاقة بالسوبر أمام الزمالك، ونحن نمتلك قائمة كبيرة ومن الأفضل تغيير الدماء دائمًا".

وأشار: "أسوان قدم مباراة دفاعية جيدة كما أن النتيجة ساعدتهم خصوصًا أنها هدف واحد، وهو ما يجعلهم يضغطوا حتى نهاية اللقاء وهذا أكثر شىء لا أفضله الفوز بفارق هدف واحد، وتغيير ديانج بسبب شكوى بسيطة في العضلة الخلفية".

وحقق الأهلي الفوز على فريق أسوان بهدف نظيف، خلال الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.