"الزمالك وبيراميدز لم يحدد".. رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولة الثالثة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، مواعيد الجولة الثالثة بمسابقة دوري WE المصري موسم (2022-2023)

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن اليوم الأحد، تغيير مواعيد الجولة الثالثة والرابعة بسبب قمة المناخ والتي ستقام في مصر خلال فترة من 3 حتى 19 نوفمبر المقبل.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك ضد بيراميدز في السادس من الشهر المقبل، إلا أن الرابطة لم تعلن الموعد النهائي للقاء.

كما لم تعلن الرابطة موعد مباراة الإسماعيلي وفيوتشر حيث سيتم تحديد المباراة خلال 72 ساعة المقبلة.

وبحسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة على "تويتر" كالتالي:

الجولة الثالثة:

السبت (29 أكتوبر)

أسوان × غزل المحلة.. استاد أسوان.. الموعد 3 عصرًا.

المصري × إنبي.. استاد برج العرب.. الموعد 5 مساءً.

الإثنين (31 أكتوبر)

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش.. استاد الاسكندرية.. الموعد 5 مساءً.

المقاولون العرب × فاركو.. استاد المقاولون العرب.. الموعد 7 مساءً.

الثلاثاء (1 نوفمبر)

حرس الحدود × سموحة.. استاد حرس الحدود.. الموعد 5 مساءً.

البنك الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. استاد القاهرة.. الموعد 7 مساءً.

الأربعاء (2 نوفمبر)

الداخلية × الأهلي.. استاد السويس الجديد.. الموعد 5 مساءً.

الإسماعيلي × فيوتشر (لم يحدد)

الزمالك × بيراميدز (لم يحدد)

*** مباراة من الجولة الرابعة

الأربعاء (2 نوفمبر)

إنبي × الزمالك.. استاد المقاولون العرب.. الموعد 7 مساءً.