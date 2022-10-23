كوكا يقود ألانيا سبور لتعادل قاتل أمام جالاتا سراي بالدوري التركي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خطف فريق ألانيا سبور التركي، تعادلاً قاتلاً من نظيره جالاتا سراي، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري التركي.

وافتتح دريس ميرتينز أهداف المباراة لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 11، قبل أن يسجل ماورو إيكاردي الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وقلص يوري بالكوفيتش النتيجة لصالح ألانيا سبور في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

وسجل النجم المصري أحمد حسن "كوكا" هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل 90+1 من عمر المباراة.

وأصبح رصيد جالاتا سراي 18 نقطة في المركز الثامن، بينما بات رصيد ألانيا سبور 13 نقطة في المركز العاشر.