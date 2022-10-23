بالأرقام.. حضور جماهير الزمالك أكبر من الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن بيع التذاكر المخصصة لمباريات كرة القدم في مصر عن أعداد، الحضور الجماهيري في مباريات الدوري.

وأكدت الشركة، خلال بيان لها، أنها على مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية، مع تمنياتها لجميع الأندية المصرية، ومجالس إدارتها النجاح و التوفيق.

وشهد الإسبوع الثاني حضور أكبر لجماهير الزمالك خلال لقاء سيراميكا، من جماهير الأهلي في مباراة أسوان بنفس الجولة.

وجاءت أعداد الحضور الجماهيري لمباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز كالتالي:

مباراة المصري وبيراميدز

-النادي المصري: 384 تذكرة مباعة للجمهور العام

-بيراميدز: 3 تذاكر مباعة للجمهور العام

إحصائيات الحضور

-النادي المصري: 310 مشجع

-بيراميدز: 3 مشجعين

مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

-سيراميكا: لا يوجد

-الزمالك: 3000 تذكرة مباعة للجمهور العام

إحصائيات الحضور

-سيراميكا كليوباترا: لا يوجد

-الزمالك: 2683 مشجع

مباراة الأهلي و أسوان

-النادي الأهلي: 2100 تذكرة مباعة للجمهور العام

900 دعوة للنادي الأهلي

-نادي أسوان: 15 تذكرة مباعة للجمهور العام

إحصائيات الحضور

-النادي الأهلي: 1985 مشجع

20 مشجع من دعاوي النادي الأهلي

-نادي أسوان: 13 مشجع