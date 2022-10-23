خبير تحكيمي: الوردي كان يستحق الطرد في لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سمير عثمان الخبير التحكيمي، أن زكريا الوردي لاعب نادي الزمالك، كان يستحق الطرد خلال لقاء فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك حقق فوزاً مثيراً على سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية.

وقال عثمان في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "الإنذار الأول لزكريا الوردي لاعب الزمالك مستحق لأنه لعب بتهور".

وأضاف: "محمد معروف حكم كبير وكان سيخرج البطاقة الصفراء الثانية للوردي ولكنه تراجع عن قراره، ولاعب الزمالك كان يستحق البطاقة الصفراء الثانية والطرد لأنه لعب بتهور".

وتابع الخبير التحكيمي: "الهدف الأول الملغي لسيراميكا هو قرار سليم لأن لاعب سيراميكا حجب الرؤية وتدخل في اللعب وهو متسلل".

واختتم عثمان: "قرار حكم المباراة بإلغاء هدف أحمد ياسر ريان الثاني هو قرار سليم لأن لاعب سيراميكا كان في وضع تسلل".