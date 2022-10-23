مدرب سيراميكا: فيريرا مدرب محظوظ.. وفرصنا كانت أكثر من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا، أن فرص فريقه كانت أكثر من نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مشيراً إلى أن جيسوالدو فيريرا المدير الفني للنادي الأبيض، مدرب محظوظ.

وقال سامي في تصريحات عقب المباراة لقناة "اون تايم سبورتس2": "لاعبو الزمالك رائعون ولكن لا يوجد خبرات، والخبرات لم تحسم اللقاء لصالحهم، وإذا كنا أحرزنا هذه الفرص الضائعة لتغير الوضع".

وأضاف: "فرص سيراميكا كليوباترا في المباراة كانت أكثر من الزمالك".

واختتم سامي تصريحاته: "فيريرا مدرب محظوظ جداً، وأتمنى أن أمتلك الحظ الذي يمتلكه، وفي المرة القادمة سأقوم بمصافحة يده لكي أحصل على هذا الحظ".