هالاند يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة 13

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي قبل نهاية منافسات الجولة 13 من بريميرليج.

ويبتعد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن المنافسة على صدارة الترتيب، بعد أن حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالتساوي مع سون لاعب توتنهام.

وعزز هالاند من صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدفين في لقاء برايتون خلال الجولة 13، من عمر الدوري الإنجليزي أمس السبت.

وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليوقع على ثنائية في شباك برايتون.

ويأتي هالاند في صدارة الترتيب برصيد 17 هدف، ومن بعده هاري كين مهاجم توتنهام في الوصافة برصيد 9 أهداف، بينما يبتعد صلاح عن العشر الأوائل بعد تسجيله 3 أهداف فقط.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: