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هالاند يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة 13

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي قائمة هدافي قبل نهاية منافسات الجولة 13 من بريميرليج.

ويبتعد الدولي المصري محمد صلاح لاعب عن المنافسة على صدارة الترتيب، بعد أن حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالتساوي مع سون لاعب توتنهام.

وعزز هالاند من صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدفين في لقاء برايتون خلال الجولة 13، من عمر الدوري الإنجليزي أمس السبت.

وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليوقع على ثنائية في شباك برايتون.

ويأتي هالاند في صدارة الترتيب برصيد 17 هدف، ومن بعده هاري كين مهاجم توتنهام في الوصافة برصيد 9 أهداف، بينما يبتعد صلاح عن العشر الأوائل بعد تسجيله 3 أهداف فقط.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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