فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رفض البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك حقق فوزاً مثيراً على سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية.

وعلم "الخليج 365" أن المدير الفني لنادي الزمالك رفض حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الزمالك وسيراميكا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، صرح في وقت سابق، أن فيريرا لديه تعليمات بعدم حضور المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا كليوباترا، وأن النادي الأبيض سيدفع غرامة عدم حضور المؤتمر.