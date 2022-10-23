صنعه نحات إيطالي من الذهب.. كم وزن مجسم كأس العالم وقيمته؟

المنامة - ياسر ابراهيم - من بين كل الكؤوس التي يُكافأ بها الأبطال والفائزون في عالم الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص؛ لا يوجد ما هو أجمل وأكثر قيمة وشهرة من كأس العالم، التي تُمنح للمنتخب الفائز بالبطولة التي تقام كل 4 سنوات.



بلونها الذهبي وتصميمها الفريد من نوعه، تستهوي كأس العالم لاعبي كرة القدم الذين يصلون إلى قمة المجد في حال التتويج بها، ويظل ذلك علامة فارقة في حياتهم وحتى بعد رحيلهم عن الدنيا.





مواصفات كأس العالم

يبلغ ارتفاع مجسم كأس العالم لكرة القدم 40 سنتيمترا، ويزن نحو 6175 غراما؛ ويتصدر الجوائز الأعلى قيمة مادية في العالم، أما معنويا فلا شك أنه الأكثر شهرة في عالم الرياضة.



تُقدَّر تكلفة هذه الكأس بنحو 18 مليون يورو، وتتكون من 80% من الذهب النقي عيار 18 قيراطا، وتصنع 20% من حجر الملاكيت، الذي يعد من الأحجار الكريمة.



وحسب موقع "فول سبورت" (fullsports) الفرنسي، فإن كأس العالم صُنعت خصيصا مرة واحدة من قبل نحات عظيم؛ فعلى الرغم من أنها ليست الكأس الأولى التي يتم تقديمها في بطولات كأس العالم، فإنها لا تزال الأكثر شهرة وجمالا.



حين انطلقت كأس العالم للمرة الأولى عام 1930 اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأسا أسماها "جول ريميه"، وهو اسم الرئيس السابق للفيفا، وكان مصنوعا من الطلاء الفضي والذهبي، وتم منحه للفائزين بالبطولات التي أُقيمت بين عامي من 1930 و1970، وبعد أن تمت سرقة الكأس عدة مرات، وأيضا من أجل التجديد وزيادة جمال الكأس؛ قرر الفيفا بعد ذلك صناعة كأس عالم جديدة.



وفي عام 1970 استقبل الفيفا 53 نموذجا للكأس الجديدة من 7 بلدان، قبل أن يقع الاختيار على تصميم قدمه النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا، الذي دخل التاريخ منذ تلك اللحظة.



وحرص غازانيغا في الكأس الجديدة على نحت الكأس في شكل يُمثِّل لاعِبَيْنِ يرفعان كرة رسمت عليها خريطة العالم؛ مما يرمز بشكل كامل إلى اسم المسابقة التي يمثلها: كأس العالم لكرة القدم.



يوجد نموذج حقيقي واحد من كأس العالم، وهذا أحد الجوانب التي تجعله قيِّما للغاية؛ حيث تُعطى الفرق الفائزة في بطولات كأس العالم نسخة مطلية بالذهب، في حين تظل النسخة الحقيقية آمنة في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيورخ السويسرية.



كؤوس وجوائز أخرى

في المقابل، يؤكد تقرير موقع "فول سبزرت" أن هناك العديد من الكؤوس والجوائز الأخرى ذات القيمة العالية، إذ يأتي في المركز الثاني بعد كأس العالم، مجسم كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويتكون من قطعة نفيسة تزن نحو 6 كيلوغرامات من الفضة النقية التي تزيد قيمتها على مليون يورو بقليل.



وفي المركز الثالث، تبرز جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، وهي جائزة على شكل كرة موضوعة على قاعدة، وتبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون يورو.



يتبعها من ناحية القيمة المادية مجسم كأس أمم أفريقيا، إذ تبلغ قيمة الكأس نحو 127 ألف يورو، وتُعطى للمنتخب الفائز في البطولة على مستوى القارة السمراء.



المصدر: الجزيرة