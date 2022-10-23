شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: هناك احتمال لتأجيل مباراة مصر وإيسواتيني في إياب تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن وجود احتمال لتأجيل مباراة مصر وإيسواتيني، على أن تقام في الأول من نوفمبر بدلا من 30 أكتوبر الجاري.

وكشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات إذاعية أن هناك احتمالات لتأجيل مباراة مصر الأوليمبي ضد إيسواتيني في مباراة العودة، لتقام يوم 1 من الشهر الجديد بدلًا من 30 أكتوبر الجاري، وبالتالي قد يكون اللاعبين متاحين للأهلي والزمالك في السوبر المصري".

وتعادل المنتخب الأولمبي أمام ايسواتيني، بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على استاد سومهلولو الوطني بمدينة مبابان، ضمن منافسات الذهاب بالدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى يتأهل منها فيما بعد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة.

قدم منتخب مباراة كبيرة، وتغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء لمصر ، وطرد لاعبا من إسواتيني من الشوط الأول.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي الذهاب والعودة أمام إسواتيني كلا من: في حراسة المرمى: حمزة علاء، علي محمد يحيى، أحمد نادر السيد، خط الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، عبدالرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد، عبدالله عادل عزت، محمد سمير، إياد العسقلاني، خط الوسط: رأفت خليل، مصطفى سعد، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، علي محمود فؤاد، وليد علي فرج، عبدالغني محمد، عماد ميهوب، زياد محمد كمال، محمد شحاتة، عربي بدر، خط الهجوم: حسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل".