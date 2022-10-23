شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطاولة يكشف تفاصيل بطولة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الاتحاد المصري لتنس الطاولة مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل استضافة بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات، والتى تقام خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجارى بالصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وحضر مؤتمر تقديم البطولة كل من معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة وعضو الاتحاد الدولي، وماهر بن أحمد مدير البطولة وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، وبعض من أعضاء الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

وعبر معتز عاشور في كلمته عن سعادته بتواجد الحضور، مؤكدا أهمية تواجد كافة الدول.

وأكد عاشور أن الهدف من البطولة هو الاستفادة من تواجد العديد من الدول وعددهم 22 دولة داخل مصر للسياحة والاستمتاع داخل مصر.

وكشف ماهر بن أحمد مدير البطولة وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، عن تفاصيل خريطة البطولة، مشيرا إلى أنها ستبدأ غدا بمنافسات الإناث، وتستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري، وثم تقام منافسات الذكور بداية من يوم 28 وحتى اليوم الأخير للبطولة.

وأكد ماهر بأن البطولة ستكون بنظام المجموعات ثم الصعود وإقامة مباريات خروج المغلوب.

وعبر خالد الصالحي، رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة وعضو الاتحاد الدولي اللعبة، عن سعادته بتواجده وبتنظيم مصر للبطولة فيما قدم الشكر لمعتز عاشور رئيس الاتحاد الدولي.

وأضاف الصالحي: "إن البطولات الدولية دائما ما تشهد تنافسا كبيرا بين اللاعبين، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي يؤازر كافة الدول من أجل استضافة مثل تلك البطولات من أجل مساعدة اللاعبين على تحسين تصنيفهم الدولي".

وتنطلق غدا الإثنين منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، وكما يشارك فى البطولة، 22 دولة بإجمالي 358 لاعبًا ولاعبة، ويمثل مختلف الفئات العمرية بداية من تحت 11 و13 و15 و17 و19 سنة، بمشاركة أبرز المصنفين الأوائل عالميًا.