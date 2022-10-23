شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تخسر أمام المصرية للاتصالات 68-64 فى دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الزمالك أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 68/64، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، فى إطار منافسات دوري المرتبط لكرة السلة.

تقدم المصرية للاتصالات فى الربع الأول من المباراة بنتيجة 18-17، وانتهى الربع الثاني بالتعادل 32-32، وعاد المصرية للاتصالات وأنهى الربع الثالث لصالحه متقدما بنتيجة 53-52، قبل أن يحسم الشوط الرابع والمباراة فائزا بنتيجة 68-64.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.

كان الزمالك قد دعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد بالصفقات التالية:

وليد عبد الجواد من الجزيرة، وخالد عبد الناصر من طنطا، وعبد الرحمن سعد من الغرافة القطري، والأمريكي تيريل تو هولواي.