شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب مصر ينطلق 3 نوفمبر استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، يوم 3 نوفمبر المقبل، بعد تبكير موعد المعسكر، حيث كان من المقرر إقامته يوم 9 من نفس الشهر.

واقترب اتحاد الكرة من إنهاء الاتفاق على إقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، خلال شهر نوفمبر المقبل بالكويت، وستقام المباراة الأولى أمام منتخب الكويت أحد يومى 13 أو 14 نوفمبر بينما تقام المباراة الثانية أمام بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر.

واستقر فيتوريا على خوض مباراة الكويت بدون المحترفين، على أن يواجه بلجيكا بالقوة الضاربة.

وأنهى المنتخب معسكره بعدما قسم فيتوريا المعسكر لمرحلتين، بدأت الأولى في الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر بقائمة أولية ينقصها الدوليون ولاعبو الزمالك، ثم دخل المرحلة الثانية من المعسكر في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر بالقائمة النهائية التي خاض معظمها وديتي النيجر وليبيريا.

وغاب خمسة لاعبين عن الظهور في معسكر منتخب مصر الأول مع فيتوريا، والذى تخلله مباراتان وديتان مع النيجر وليبيريا، وهم حارسي المرمى أحمد الشناوي، محمد صبحي، والمدافع أسامة جلال، ولاعب الوسط محمد إبراهيم، والمهاجم مروان حمدي.