شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات فى مواعيد مباريات الأسبوع الثالث بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسلت رابطة الأندية المحترفة خطابات إلى الأندية لإخطارها بتعديلات في مواعيد مباريات الأسبوع الثالث بالدوري.

وأكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن توقف الدوري بالجولتين الثالثة والرابعة، سيكون بسبب قمة المناخ، وسوف يتم إخطار الأندية بالمواعيد الجديدة.

وجاءت المواعيد الجديدة على النحو التالي:

أسوان والمحلة يوم 29 أكتوبر

المصري وانبي يوم 29 أكتوبر

البنك الأهلي وسيراميكا 29 أكتوبر

الاتحاد والطلائع 31 أكتوبر

المقاولون وفاركو 31 أكتوبر

حرس الحدود وسموحة 1 نوفمبر

الداخلية والأهلى 2 نوفمبر

الاسماعيلي وفيوتشر يحدد موعده في وقت لاحق

الزمالك وبيراميدز يحدد موعده في وقت لاحق

وبذلك بدلا من إقامتها في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2022

وبالنسبة لمباراة انبي والزمالك في الأسبوع الرابع، تقام يوم 2 نوفمبر بدلا من 9 من نفس الشهر.